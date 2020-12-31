РФПИ опроверг слухи об отказе Венгрии от поставок "Спутника V"

Представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что информация о проблемах с поставками вакцины от коронавируса "Спутник V" не соответствует действительности.

Представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что информация о проблемах с поставками вакцины от коронавируса "Спутник V" не соответствует действительности.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Венгрию 28 декабря, сообщил журналистам представитель РФПИ. По его словам, ни о каких проблемах с поставками речи не идет. Более того, в январе-марте в Венгрию поступит весь необходимый объем медицинского препарата. Стоит отметить, что сведения о сбое с поставками опубликовали журналисты зарубежного издания Reuters.