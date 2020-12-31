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17:53   31 Декабря 2020
Общество

РФПИ опроверг слухи об отказе Венгрии от поставок "Спутника V"

РФПИ опроверг слухи об отказе Венгрии от поставок "Спутника V"

Представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что информация о проблемах с поставками вакцины от коронавируса "Спутник V" не соответствует действительности.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" поступила в Венгрию 28 декабря, сообщил журналистам представитель РФПИ. По его словам, ни о каких проблемах с поставками речи не идет. Более того, в январе-марте в Венгрию поступит весь необходимый объем медицинского препарата. Стоит отметить, что сведения о сбое с поставками опубликовали журналисты зарубежного издания Reuters.

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#поставки #венгрия #вакцина #рфпи

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