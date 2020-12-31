Прокуратура проверит отмену и задержку рейсов в аэропортах Москвы

Пресс-служба аэропорта объяснила задержку плохой погодой. Взлетно-посадочные полосы очищали от наледи.

Пресс-служба аэропорта объяснила задержку плохой погодой. Взлетно-посадочные полосы очищали от наледи.

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменами и задержками рейсов в аэропортах Москвы 30 и 31 декабря, сообщает телеканал "360".

Ведомство намерено установить причины, по которым ряд рейсов задержали, а часть были отменены. Будет также установлено, предоставили ли пассажирам соответствующие услуги при ожидании вылета. Прокуратура оценит исполнение авиакомпаниями лицензионного законодательства. Проверка находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что вылеты самолетов из Домодедово возобновились в 13:20 по местному времени. В пресс-службе аэропорта объяснили, что причиной задержек стали плохие погодные условия. В частности, специалисты пытались устранить последствия ледяного дождя.