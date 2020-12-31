Правительство Гвинеи начало вакцинацию от COVID-19 "Спутником V"

Члены правительства Гвинеи начали вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщили СМИ страны.

Члены правительства Гвинеи начали вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщили СМИ страны.

Прививочная кампания властей Гвинеи началась 31 декабря. Министр национальной обороны Мохамед Диане первым в стране прошел вакцинацию от COVID-19. Россия передала Гвинее первую партию препарата "Спутник V" объемом в 60 доз.

Российский научный центр имени Гамалеи создал первую в мире вакцину от COVID-19. Препарат успешно прошел клинические испытания и получил регистрацию в Минздраве РФ уже в августе 2020 года. Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в декабре этого года.