Россия помогла Центральноафриканской Республике (ЦАР) сделать первый шаг на пути к мирной жизни, сообщил глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Россия помогла Центральноафриканской Республике (ЦАР) сделать первый шаг на пути к мирной жизни, сообщил глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По словам эксперта, если действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера победит на выборах главы государства, то страна продолжит сотрудничать с РФ, выступая в качестве форпоста в Центральной Африке. Партнерство между государствами помогло России закрепиться в указанном регионе, добавил специалист.

Дмитрий Солонников подчеркнул, что мир на территории ЦАР наступит только в том случае, если будут ликвидированы все бандформирования, оправдывающие свою деятельность религиозными взглядами. Однако сейчас в центральноафриканской стране есть сильная власть, которая может решать проблемы с боевиками не только дипломатическими методами, пишет Федеральное агентство новостей.