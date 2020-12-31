Умер администратор российской "Википедии" Сергей Яковлев

Заболевший COVID-19 администратор российской "Википедии" Сергей Яковлев умер после госпитализации в одной из столичных больниц.

Заболевший COVID-19 администратор российской "Википедии" Сергей Яковлев умер после госпитализации в одной из столичных больниц.

Причиной его смерти назвали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. По словам его жены Катерины Беляевой-Чернышевой, ее супруг попал в больницу в середине декабря.

Длительное время Яковлев находился в стабильном состоянии, но потом к COVID-19 "подключилась инфекция". По данным врачей, образовавшееся воспаление оказалось фатальным.

Яковлев стал знаменит благодаря тому, что занимался правками на российском сегменте "Википедии". Информация о дате и времени его похорон пока не разглашается.