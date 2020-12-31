Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:23   31 Декабря 2020
Политика

МИД Украины оценил способность России "играть вдолгую"

МИД Украины оценил способность России "играть вдолгую"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как в Киеве видят стратегию Москвы по отношению к Киеву.

Глава украинского МИД заявил, что Россия якобы "ждет смерти" Украины, как государства.

"РФ надо отдать должное — она умеет играть вдолгую… Россия всегда чего-то ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства. Мы должны быть здесь абсолютно откровенными", – сказал он.

Кулеба надеется, что Украина будет развиваться как страна западного мира с крепкими связями с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Украинские власти рассчитывают строго придерживаться этой стратегии. Украинское руководство надеется на изменение отношений с США после вступления в должность нового президента Джо Байдена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #украина #мид

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров