МИД Украины оценил способность России "играть вдолгую"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как в Киеве видят стратегию Москвы по отношению к Киеву.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как в Киеве видят стратегию Москвы по отношению к Киеву.

Глава украинского МИД заявил, что Россия якобы "ждет смерти" Украины, как государства.

"РФ надо отдать должное — она умеет играть вдолгую… Россия всегда чего-то ждет. Глобально они ждут смерти Украины как государства. Мы должны быть здесь абсолютно откровенными", – сказал он.

Кулеба надеется, что Украина будет развиваться как страна западного мира с крепкими связями с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Украинские власти рассчитывают строго придерживаться этой стратегии. Украинское руководство надеется на изменение отношений с США после вступления в должность нового президента Джо Байдена.