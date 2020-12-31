Вдовца Легкоступовой осудили за обнародованную любовную переписку с певицей

Яхтсмен Юрий Фирсов решил поделиться воспоминаниями о покойной Валентине Легкоступовой и обнародовал любовную переписку с артисткой.

Яхтсмен Юрий Фирсов решил поделиться воспоминаниями о покойной Валентине Легкоступовой и обнародовал любовную переписку с артисткой.

Со смерти Легкоступовой прошло чуть больше четырех месяцев, но вдовец Юрий Фирсов продолжает вспоминать о совместной жизни с певицей. Недавно он опубликовал в своем Instagram-аккаунте скриншот, на котором представлено нежное сообщение от Валентины Легкоступовой.

"Любовь моя! Родной мой, самый ненаглядный", — написала Легкоступова Фирсову 31 декабря 2019 года.

Подписчики яхтсмена неоднозначно восприняли публикацию. Многие обсудили его за обнародование личной переписки, утверждая, что такие вещи не должны выставляться на всеобщее обозрение. Пользователи Сети назвали его пост "показухой", ведь именно Фирсов стал главным подозреваемым посте трагедии, а дочь артистки до сих пор не верит, что мать могла сама получить смертельную травму в ванной.

"Такое нужно хранить только у себя, а не публиковать в Интернете"; "Мне кажется, не стоило выкладывать такие личные сообщения"; "Человек тебе открылся, а ты показываешь всем!" — высказались подписчики яхтсмена.

Недавно адвокат семьи Легкоступовых сообщил, что Фирсов претендует на наследство певицы, хотя состоял с ней в браке чуть больше месяца. Кроме недвижимости и финансовых сбережений он намерен получить авторские права на песни артистки.