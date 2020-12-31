Церемония памяти о погибших при взрыве дома прошла в Магнитогорске

Сквер был разбит в Магнитогорске в память о жертвах взрыва бытового газа в многоквартирном доме.

Сквер был разбит в Магнитогорске в память о жертвах взрыва бытового газа в многоквартирном доме.

В Магнитогорске почтили память погибших два года назад жителей квартир в доме на Карла Маркса, где из-за взрыва бытового газа произошел обвал. Спасти удалось шестерых человек, в том числе десятимесячного ребенка.

Панихида по погибшим прошла в Кафедральном соборе Вознесения Христова. Во время нее был освящен поклонный крест. Спасенному мальчику, которому сейчас три года, подарили огромного плюшевого медведя, "бэтмобиль" и пожарную машину, пишет телеканал "Царьград".