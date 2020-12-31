В НАТО признали отсутствие угрозы со стороны России

Россия не является непосредственной угрозой для Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Россия не является непосредственной угрозой для Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Опасность военного нападения России на страны блока отсутствует, подчеркнул генсек. Тем не менее Столтенберг попытался приписать РФ якобы "хакерские атаки" на немецкий и норвежский парламенты, а также "использование" химических отравляющих веществ против определенных лиц на территории Великобритании.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса также раскритиковал приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Однако он отметил, что Анкара является важным союзником для НАТО.