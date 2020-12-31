Председатель Госдумы РФ пожелал россиянам уверенности в новом году

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пожелал россиянам больше уверенности в себе в новом году. Об этом говорится в видеопоздравлении, которое размещено на думском сайте.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пожелал россиянам больше уверенности в себе в новом году. Об этом говорится в видеопоздравлении, которое размещено на думском сайте.

Володин поздравил россиян с наступающими праздниками и пожелал им крепкого здоровья, удачи и уверенности в себе.

"Поздравляю вас с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, еще раз здоровья, удачи, семейного благополучия", — сказал Вячеслав Володин в новогоднем ролике.

Также председатель Госдумы выразил надежду, что все проблемы останутся в уходящем году, а новый год принесет радость. Глава Минздрава России Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с наступающим Новым годом. Он отметил, что в 2020 году медицинский работник стал поистине национальным героем, передавал RT.