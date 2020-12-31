ЛНР может получить первую партию "Спутник V" в начале следующего года

Луганская Народная Республика ожидает первую партию российской вакцины против коронавируса в январе 2021 года. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Луганская Народная Республика ожидает первую партию российской вакцины против коронавируса в январе 2021 года. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Руководитель министерства здравоохранения республики Наталия Пащенко ранее заявила, что вопрос о поставках препарата против COVID-19 находится на стадии обсуждения. По информации ведомства, на территории республики выявлено 2108 случаев заражения.

"Мы обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить республике вакцину от COVID-19, и нас в очередной раз услышали и поддержали", — передает РИА Новости слова Пасечника.

Глава ЛНР обратил внимание, что Украина в условиях пандемии не пропускает гуманитарные грузы на территорию республики.