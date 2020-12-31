Украинцы попросили Зеленского приобрести российскую вакцину "Спутник V"

Граждане Украины требуют от руководства страны обеспечить вакцинацию российским препаратом от коронавируса.

Граждане Украины требуют от руководства страны обеспечить вакцинацию российским препаратом от коронавируса.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского сформирована петиция с требованием организовать поставку вакцины из России.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российскую вакцину нельзя использовать, так как она не прошла все необходимые уровни проверки. Такое же мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В петиции отмечается, что государство должно организовать бесплатную вакцинацию населения. Для рассмотрения ее президентом необходимо набрать 25 тысяч голосов граждан.