Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь лишился должности

Президент России Владимир Путин снял с должности замгенпрокурора РФ Виктора Гриня.

Президент России Владимир Путин снял с должности замгенпрокурора РФ Виктора Гриня.

Его полномочия прекращаются с 1 января 2021 года. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

"Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя Генерального прокурора Российской Федерации", – говорится в документе, подписанном президентом.

Виктору Гриню 1 января исполняется 70 лет. В органах прокуратуры он работает с 1976 года. Он занимал должности в Омске и Омской области, а также Красноярском крае. Работал прокурором Читинской области. С 2006 года он работал заместителем генерального прокурора России.