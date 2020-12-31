Борис Грачевский вышел на связь с фанатами из реанимации
Создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский рассказал, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы отвечать на вопросы журналистов.
Утром 31 декабря в Сети распространилась информация, что режиссер Борис Грачевский попал в реанимацию. Поклонники начали переживать за него. 28 декабря создатель киножурнала "Ералаш" сам рассказал поклонникам, что находится в одной из больниц с положительным тестом на коронавирус. Тогда он сообщил, что пользуется кислородной маской и ставит капельницы.
"Мне сейчас не до вас... Все у меня нормально. Хватит, все", — сказал Грачевский в беседе с Рен ТВ и отказался продолжать данный разговор.
По данным ТАСС, Бориса Грачевского действительно перевели в отделение реанимации. Об этом агентству сообщили в пресс-службе больницы, где сейчас находится режиссер. За его самочувствием следят квалифицированные медики.