Борис Грачевский вышел на связь с фанатами из реанимации

Создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский рассказал, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы отвечать на вопросы журналистов.

Создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский рассказал, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы отвечать на вопросы журналистов.

Утром 31 декабря в Сети распространилась информация, что режиссер Борис Грачевский попал в реанимацию. Поклонники начали переживать за него. 28 декабря создатель киножурнала "Ералаш" сам рассказал поклонникам, что находится в одной из больниц с положительным тестом на коронавирус. Тогда он сообщил, что пользуется кислородной маской и ставит капельницы.

"Мне сейчас не до вас... Все у меня нормально. Хватит, все", — сказал Грачевский в беседе с Рен ТВ и отказался продолжать данный разговор.

По данным ТАСС, Бориса Грачевского действительно перевели в отделение реанимации. Об этом агентству сообщили в пресс-службе больницы, где сейчас находится режиссер. За его самочувствием следят квалифицированные медики.