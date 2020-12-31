Россия предотвратила катастрофу из-за действий США по SWIFT

Если власти Соединенных Штатов Америки решатся привести в действие свои угрозы и отключить Россию от международной системы обмена банковской информацией SWIFT, это фактически станет объявлением войны, поэтому они вряд ли пойдут на такой шаг.

Если власти Соединенных Штатов Америки решатся привести в действие свои угрозы и отключить Россию от международной системы обмена банковской информацией SWIFT, это фактически станет объявлением войны, поэтому они вряд ли пойдут на такой шаг.

Такое мнение в беседе с информационным агентством Nation News высказал экономист и политолог Александр Дудчак.

«На мой взгляд, маловероятно что такое произойдет, потому что это по сути будет расцениваться как объявление войны. Вряд ли Западу интересна война, потому что дальше могут быть жесткие ответные меры России. Это меры не военного характера, но тем не менее это по сути было бы уже объявлением войны», — уверен эксперт.

При этом Дудчак напомнил, что в марте 2012 года Соединенные Штаты отключили от системы SWIFT Ирак. В результате отключения от системы международных платежей в стране отмечается замедление деловой активности, которое наносит большой вред экономике.

Но финансовые институты России, осознавая возможность реализации данной угрозы США, заблаговременно приняли меры, поэтому отключение РФ от SWIFT не привело бы к катастрофе, считает экономист.

«Создавались структуры, которые могли бы дублировать и заменять SWIFT, поэтому лишь небольшое влияние было бы оказано. Тем не менее работы поэтому идут и восстановление полного экономического суверенитета России с повестки не снимается. Уже много всего сделано, поэтому говорить, что была бы катастрофа, не стоит», — заключил эксперт.

Напомним, тема возможного отключения России от международной расчетной системы SWIFT в очередной раз была поднята в начале декабря 2020 года бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком, возглавляющим делегацию Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Кравчук, в частности, заявил, что, если процесс мирного урегулирования в Донбассе на сдвинется с мертвой точки, Киев будет настаивать на ужесточении введенных против России санкций, и в том числе добиваться ее отключения от системы SWIFT.

Москва, со своей стороны, напомнила в ответ, что Россия не является стороной конфликта в украинской гражданской войне, а лишь, наравне с другими участниками Нормандского переговорного процесса, выступает гарантом соблюдения Минских соглашений, выполнять которые отказывается именно Киев.