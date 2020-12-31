Глава РФ надеется, что трудности 2020 года останутся позади

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что сложности уходящего года останутся в прошлом. Об этом он заявил в новогоднем обращении к соотечественникам.

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что сложности уходящего года останутся в прошлом. Об этом он заявил в новогоднем обращении к соотечественникам.

Российский лидер отметил, что 2020 год вместил в себя груз нескольких лет. Однако, по его словам, этот период также связан с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие качества.

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков", — подчеркнул президент.

Путин пожелал россиянам любви, счастья и крепкого здоровья.