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15:16   31 Декабря 2020
Политика

Глава РФ надеется, что трудности 2020 года останутся позади

Глава РФ надеется, что трудности 2020 года останутся позади

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что сложности уходящего года останутся в прошлом. Об этом он заявил в новогоднем обращении к соотечественникам.

Российский лидер отметил, что 2020 год вместил в себя груз нескольких лет. Однако, по его словам, этот период также связан с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие качества.

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков", — подчеркнул президент.

Путин пожелал россиянам любви, счастья и крепкого здоровья.

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#путин #президент #поздравление

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