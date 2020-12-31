57-летняя Лолита Милявская в корсете станцевала среди обнаженных мужчин

Звезда российской эстрады Лолита Милявская исполнила вызывающий танец в коротком ролике, которым певица поделилась с подписчиками.

Звезда российской эстрады Лолита Милявская исполнила вызывающий танец в коротком ролике, которым певица поделилась с подписчиками.

Лолита Милявская давно приучила подписчиков к публикации весьма интересного контента. На этот раз артистка в свойственной ей манере прорекламировала новый фильм "Чумовой Новый Год", который уже доступен для просмотра подписчикам онлайн-кинотеатра IVI.

Милявская в Instagram опубликовала ролик, в котором танцует на фоне мужчин с голым торсом. При этом сама артистка позирует в элегантном черном корсете, а в кадре запечатлены других звезды российского шоу-бизнеса, в частности, Игорь Ознобихин и Ольга Бузова.

Менее, чем за час ролик Лолиты посмотрело более 20 тысяч пользователей социальной сети. Многие в комментариях поздравили певицу с наступающим Новым годом. К слову, праздник артистка встретит в ОАЭ. Милявская ранее призналась, что получила приглашение о проведении сольного концерта.