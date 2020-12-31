Жители Чукотки и Камчатки первыми получили поздравление Путина с Новым 2021 годом

Жители Камчатского и Чукотского краев первыми получили поздравления с Новым годом от президента России Владимира Путина.

Жители Камчатского и Чукотского краев первыми получили поздравления с Новым годом от президента России Владимира Путина.

Обращение российского лидера в новогоднюю ночь стало традицией для граждан. Поздравление начинается 31 декабря в 23:55. После слов президента транслируется сигнал точного времени, бой курантов, а затем исполняется государственный гимн Российской Федерации.

Президент РФ в своей речи подводит итоги уходящего года и рассказывает о планах на следующий.