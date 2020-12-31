Сотрудник медцентра США умышленно испортил 500 доз вакцины от коронавируса

Пятьсот доз вакцины от коронавирусной инфекции были умышленно испорчены в медицинском центре Aurora Medical Center в США.

Пятьсот доз вакцины от коронавирусной инфекции были умышленно испорчены в медицинском центре Aurora Medical Center в США.

Имеется в виду вакцина фармацевтической кампании Moderna. ЧП произошло в городе Графтон, сообщает телеканал WBAY. Сотрудник взял из холодильника несколько десятков упаковок и не положил их обратно. Спустя некоторое время препарат пришел в негодность, и его вынуждены были выбросить.

Расследование показало, что работник сделал это умышленно — он сознался в содеянном. Причина поступка, так же, как и имя нарушителя, не указываются. В результате сотни людей будут ждать прививки от коронавируса дольше запланированного.