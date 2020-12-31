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14:52   31 Декабря 2020
Общество

Сотрудник медцентра США умышленно испортил 500 доз вакцины от коронавируса

Сотрудник медцентра США умышленно испортил 500 доз вакцины от коронавируса

Пятьсот доз вакцины от коронавирусной инфекции были умышленно испорчены в медицинском центре Aurora Medical Center в США.

Имеется в виду вакцина фармацевтической кампании Moderna. ЧП произошло в городе Графтон, сообщает телеканал WBAY. Сотрудник взял из холодильника несколько десятков упаковок и не положил их обратно. Спустя некоторое время препарат пришел в негодность, и его вынуждены были выбросить.

Расследование показало, что работник сделал это умышленно — он сознался в содеянном. Причина поступка, так же, как и имя нарушителя, не указываются. В результате сотни людей будут ждать прививки от коронавируса дольше запланированного.

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#сша #вакцина #коронавирус

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