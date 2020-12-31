Легенда французского кинематографа Робер Оссейн умер в 93 года

Семья знаменитого французского актера и режиссера Робера Оссейна сообщила о его смерти. Деятелю кинематографа исполнилось 93 года за день до смерти.

Семья знаменитого французского актера и режиссера Робера Оссейна сообщила о его смерти. Деятелю кинематографа исполнилось 93 года за день до смерти.

Первую роль в кино он получил в 1954 году. Спустя год Оссейн начал снимать собственную картину. Стоит отметить, что его способность очень ценили режиссеры: он мог создавать сложные образы с непростыми характерами и блестяще демонстрировать это на экране. Кроме того, актер прекрасно себя чувствовал и на театральной сцене.

На его счету более 70 кинопроектов, в которых он играл или выступал в качестве режиссера.