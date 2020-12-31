Грузчики спортивного гипермаркета устроили драку в Домодедово

Сотрудники магазина, который находится в аэропорту Домодедово, устроили драку. Против зачинщика завели уголовное дело.

Сотрудники магазина, который находится в аэропорту Домодедово, устроили драку. Против зачинщика завели уголовное дело.

Трое грузчиков решили выпить в компании. Между ними возник конфликт. Один из мужчин достал нож и набросился с ним на своего оппонента. Пострадавших пришлось госпитализировать. Ранения в брюшную полость получили 40-летняя женщина и 41-летний мужчина.

Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 27-летний мужчина. Он работал в магазине спорттоваров, который находится в аэропорту.

Накануне Нового года медики из Красноярска рассказали о необычных дежурствах в праздничную ночь, пишет телеканал "Царьград".