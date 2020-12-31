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14:39   31 Декабря 2020
Происшествия

Банда похитителей нефтепродуктов попалась ФСБ Адыгеи

Банда похитителей нефтепродуктов попалась ФСБ Адыгеи

Силовики задержали в Майкопе преступную группировку, обвиняемую в хищении топлива. Против обвиняемых завели уголовное дело по статье о краже.

Фигурантами оказались организатор незаконной деятельности и его три сообщника. Один из них проживает в Адыгее, а остальные — в Краснодарском крае, сообщает Федеральная служба безопасности.

По данным следствия, подозреваемые воровали нефтепродукты на автостоянке поселка Энем в Тахтамукайском районе. Злоумышленники сливали топливо в бензовозы, а затем транспортировали его на АЗС Краснодара в объемах, не соответствующим транспортным накладным. Товар члены ОПГ продавали доверенным лицам, а деньги делили между собой. В общей сложности им удалось заработать более полумиллиона рублей. В случае доказательства вины задержанных, им грозит внушительный срок.

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#фсб #хищение #нефтепродукты #адыгея

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