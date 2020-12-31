Банда похитителей нефтепродуктов попалась ФСБ Адыгеи

Силовики задержали в Майкопе преступную группировку, обвиняемую в хищении топлива. Против обвиняемых завели уголовное дело по статье о краже.

Силовики задержали в Майкопе преступную группировку, обвиняемую в хищении топлива. Против обвиняемых завели уголовное дело по статье о краже.

Фигурантами оказались организатор незаконной деятельности и его три сообщника. Один из них проживает в Адыгее, а остальные — в Краснодарском крае, сообщает Федеральная служба безопасности.

По данным следствия, подозреваемые воровали нефтепродукты на автостоянке поселка Энем в Тахтамукайском районе. Злоумышленники сливали топливо в бензовозы, а затем транспортировали его на АЗС Краснодара в объемах, не соответствующим транспортным накладным. Товар члены ОПГ продавали доверенным лицам, а деньги делили между собой. В общей сложности им удалось заработать более полумиллиона рублей. В случае доказательства вины задержанных, им грозит внушительный срок.