Названы планы Владимира Путина на Новый год

Стали известны новогодние планы президента России Владимира Путина. Он, как выяснилось, будет придерживаться старых традиций.

Стали известны новогодние планы президента России Владимира Путина. Он, как выяснилось, будет придерживаться старых традиций.

Политик, как и в прошлые годы, встретит праздник в кругу семьи и друзей. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков предположил, что глава государства сможет перевести дух во время длинных выходных. Однако, как он сам ранее говорил, Владимир Путин почти никогда не прерывает работу во время праздников.

Традиционно граждане России за несколько минут до Нового года услышат обращение президента. Первыми выступление увидят жители Петропавловска-Камчатского и Анадыря. В этих городах праздник наступит в 15 часов по московскому времени.