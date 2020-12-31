Политолог Мухин: победа Азербайджана может обернуться для Баку потерей суверенитета

Турция обладает большими амбициями по созданию под своей эгидой конфедерации тюркских народов на территории ряда постсоветских республик. Для реализации проекта Великий Туран у Анкары недостаточно средств, но ей могут помочь Великобритания и Израиль.

Турция обладает большими амбициями по созданию под своей эгидой конфедерации тюркских народов на территории ряда постсоветских республик. Для реализации проекта Великий Туран у Анкары недостаточно средств, но ей могут оказать помощь Великобритания и Израиль.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

По его словам, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действительно воспользуется помощью Израиля и Великобритании в деле создания Великого Турана, это приведет к потере суверенитета нескольких бывших советских республик. Такое развитие событий будет достаточно деструктивным для России.

В первую очередь, считает Мухин, потеря суверенитета грозит Азербайджану.

«Проект, который запустил Эрдоган, — один народ, две страны — подразумевает по итогам его реализации полную потерю Азербайджаном суверенитета», — уверен эксперт.

Минувшей осенью, напомнил эксперт, Турция принимала непосредственное участие в вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Турецкие беспилотники сыграли в ходе боев свою внушительную роль, так как армянская армия, о модернизации которой в Ереване не позаботились, могла противопоставить им лишь устаревшие виды вооружений.

В результате армия Азербайджана при поддержке турецкой авиации и турецких беспилотников отвоевала значительную часть территории Нагорного Карабаха, добавил Мухин..