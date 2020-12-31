Глава избирательной комиссии ЦАР признал выборы в стране состоявшимися

Новый глава Национальной избирательной комиссии ЦАР Матиас Моруба доложил премьер-министру Фирмену Нгребада о состоявшихся всеобщих выборах в республике.

Новый глава Национальной избирательной комиссии ЦАР Матиас Моруба доложил премьер-министру Фирмену Нгребада о состоявшихся всеобщих выборах в республике.

Нгребада провел заседание Стратегического комитета по поддержке избирательного процесса в среду, 30 декабря. Главной темой обсуждения стали выборы президента и депутатов Национальной Ассамблеи ЦАР. Моруба заявил, что выборы можно считать состоявшимися в 14 из 16 префектур страны, в том числе в восьми округах Банги, Бимбо и Бегуа, пишет ФАН.

По словам председателя ЦИК, из-за провокаций боевиков "Коалиции патриотов за перемены" в Боде, Боали, Боссембеле, Ялоке и в некоторых других населенных пунктах сложилась непростая ситуация. Моруба подчеркнул, что голосование в оставшихся префектурах состоится после того, как Конституционный суд определит подходящую дату. Он добавил, что в ЦИК уже начали поступать первые результаты выборов. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.