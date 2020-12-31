Лариса Долина остается в хорошей форме благодаря новому мужчине

Певица Лариса Долина впервые прокомментировала слухи о новом возлюбленном и рассказала, в чем секрет ее великолепных внешних данных.

Певица Лариса Долина впервые прокомментировала слухи о новом возлюбленном и рассказала, в чем секрет ее великолепных внешних данных.

65-летняя артистка разоткровенничалась во время интервью журналисту "Русского радио". На вопрос, есть ли у нее сейчас любимый мужчина, она не решилась ответить прямо. Но красноречиво намекнула: возможно есть любовник.

"И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид", — отметила певица.

Также она поделилась с журналистом, что давно хотела заняться собой, ведь выглядеть идеально ее обязывает профессия. Однако ей никак не удавалось это сделать. Все началось с похода к врачу и сдачи крови, по результатам анализа которой доктор предписал Долиной новый рацион питания.

Помимо этого, артистка называет виновником своего преображения ее мужское окружение. По словам исполнительницы, танцоры и друзья-мужчины всегда радуют и поддерживают ее. Важно для певицы и общение с родными: подрастающая внучка уже вовсю примеряет обувь Долиной.

Российская эстрадная певица выходила замуж трижды, но детей родила только в первом браке с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. От него у него появилась дочь Ангелина, которая подарила звезде внучку Александру.