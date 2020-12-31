Росгвардия спасла Снегурочку в предновогоднем видеопоздравлении

Сотрудники московского подразделения Росгвардии приняли участием в съемке второй части новогодней сказки и спасли Снегурочку от злодеев.

Сотрудники московского подразделения Росгвардии приняли участием в съемке второй части новогодней сказки и спасли Снегурочку от злодеев.

Вместе с правоохранителями в видеоролике приняла участие звезда российской эстрады Ирина Ортман. Роль Деда Мороза сыграл заслуженный артист России и член Совета по культуре при Росгвардии Алексей Огурцов.

Ролик стал продолжение истории о новогодних приключениях Деда Мороза. Основу сюжетной линии составили фрагменты из всеми любимых комедий кинорежиссера Леонида Гайдая и мультфильма "Ну, погоди!". Ортман исполнила песню "Три белых коня" из кинофильма Чародеи".