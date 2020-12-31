В Баку назвали сроки создания российско-турецкого центра в Карабахе

Россия и Турция совместно создадут центр по контролю соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Россия и Турция совместно создадут центр по контролю соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Центр будет создан двумя государствами в течение двух недель, уточнил президент Азербайджана.

Боевые действия в Нагорно-Карабахской Республике были полностью прекращены после подписания в ночь на 10 ноября президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном соглашения о перемирии. В соответствии с документом в Карабах были направлены миротворцы ВС РФ, которые внимательно следят за соблюдением всеми сторонами конфликта положений договора.