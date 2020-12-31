Россиянам раскрыли секрет приготовления лучших коктейлей на Новый год

Чемпион мира по флейрингу (приготовлению напитков с использованием элементов жонглирования) Александр Штифанов поделился секретом приготовления напитков на Новый год.

Чемпион мира по флейрингу (приготовлению напитков с использованием элементов жонглирования) Александр Штифанов поделился секретом приготовления напитков на Новый год.

Коктейль состоит из максимально новогодних ингредиентов. Напитки имеют одинаковую основу, но отличаются наполнением. Безалкогольный коктейль включает в себя сок лимона, мандарины, мед, палочки корицы, розмарин и газированную воду. Любителям спиртного вместо минералки рекомендуется добавить коньяк или шампанское. Алкоголь следует выбирать исходя из предпочитаемой крепости напитка, рассказал Штифанов.

Чтобы избежать утреннего похмелья, спиртное следует закусывать рыбой, сыром, мясом, холодцом или умеренными порциями оливье и селедки под шубой. Сладости лучше исключить, так как сахар мешает организму восстановиться после застолья. Углекислота из газированных напитков замедляет всасывание алкоголя.