Дмитрий Маликов прокомментировал информацию о завершении карьеры

Российский певец Дмитрий Маликов отреагировал на появившиеся в СМИ ранее сведения о том, что он уходит со сцены.

Российский певец Дмитрий Маликов отреагировал на появившиеся в СМИ ранее сведения о том, что он уходит со сцены.

Народный артист России Дмитрий Маликов недавно стал гостем YouTube-шоу "Личный связи". В разговоре с Юрием Костиным заявил, что звездам отечественной эстрады пора уступать дорогу молодым.

Громким высказыванием Маликов спровоцировал слухи о скором завершении карьеры. Информация об уходе артиста со сцены, как выяснилось, действительности не соответствует. Об этом сам Маликов написал в Instagram-аккаунте.

"Я не собираюсь уходить со сцены! Не верьте интернету. Не дождутся", — подчеркнул певец.

В этом году Маликов отпраздновал 50-летний юбилей. Артист по-прежнему дает концерты, а кроме того счастлив в личной жизни. На протяжении многих лет он состоит в браке с Еленой Изаксон. У пары есть двое детей, в том числе ребенок супруги Маликова от первого мужа.