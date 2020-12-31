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13:11   31 Декабря 2020
Политика

Жители ЦАР оставляют десятки комментариев с благодарностями России

Жители ЦАР оставляют десятки комментариев с благодарностями России

Граждане Центральноафриканской Республики признательны России за помощь в проведении выборов. Они публикуют слова благодарности в соцсетях.

Местные жители 27 декабря отдали голоса за президента и членов законодательного собрания. Процессу пытались помешать боевики, которые устраивали провокации. Однако местная армия при помощи российских инструкторов обеспечила безопасность граждан, благодаря чему выборы состоялись.

Руководитель аналитического центра DESC Жан-Жак Уаондо отметил, что именно участие РФ вселило в граждан уверенность.

"Да здравствуют отношения между Россией и ЦАР", — пишут жители Африки на своих страничках в соцсетях.

По данным Федерального агентства новостей, усиленная безопасность повысила явку на выборах. Африканцы смогли без страха выполнить свой гражданский долг.

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#выборы #африка #цар

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