Граждане Центральноафриканской Республики признательны России за помощь в проведении выборов. Они публикуют слова благодарности в соцсетях.

Граждане Центральноафриканской Республики признательны России за помощь в проведении выборов. Они публикуют слова благодарности в соцсетях.

Местные жители 27 декабря отдали голоса за президента и членов законодательного собрания. Процессу пытались помешать боевики, которые устраивали провокации. Однако местная армия при помощи российских инструкторов обеспечила безопасность граждан, благодаря чему выборы состоялись.

Руководитель аналитического центра DESC Жан-Жак Уаондо отметил, что именно участие РФ вселило в граждан уверенность.

"Да здравствуют отношения между Россией и ЦАР", — пишут жители Африки на своих страничках в соцсетях.

По данным Федерального агентства новостей, усиленная безопасность повысила явку на выборах. Африканцы смогли без страха выполнить свой гражданский долг.