Меркель ждет свою очередь для вакцинации от коронавируса

Вакцинация членов Правительства Германии проходит по составленному графику. Канцлер страны Ангела Меркель ждет свою очередь для получения вакцины.

Вакцинация членов Правительства Германии проходит по составленному графику. Канцлер страны Ангела Меркель ждет свою очередь для получения вакцины.

В ходе новогоднего обращения к гражданам Меркель заявила, что пройдет вакцинацию сразу, когда наступит ее очередь.

"Каждый день становится все больше (Вакцинированных граждан - Прим.ред.), шаг за шагом дойдет до других возрастных и профессиональных групп — а далее уже все, кто захочет", – заявила канцлер Федеративной Республики Германии.

По мнению государственного деятеля, вакцина стала одним из символов надежды 2021 года.