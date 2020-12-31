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13:05   31 Декабря 2020
Политика

Меркель ждет свою очередь для вакцинации от коронавируса

Меркель ждет свою очередь для вакцинации от коронавируса

Вакцинация членов Правительства Германии проходит по составленному графику. Канцлер страны Ангела Меркель ждет свою очередь для получения вакцины.

В ходе новогоднего обращения к гражданам Меркель заявила, что пройдет вакцинацию сразу, когда наступит ее очередь.

"Каждый день становится все больше (Вакцинированных граждан - Прим.ред.), шаг за шагом дойдет до других возрастных и профессиональных групп — а далее уже все, кто захочет", – заявила канцлер Федеративной Республики Германии.

По мнению государственного деятеля, вакцина стала одним из символов надежды 2021 года.

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#меркель #германия #вакцина

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