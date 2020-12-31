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13:04   31 Декабря 2020
Общество

Авиарейсы из московского Домодедово задержаны из-за плохой погоды

Авиарейсы из московского Домодедово задержаны из-за плохой погоды

Ледяной дождь внес коррективы в расписание работы аэропорта Домодедово в Москве. Почти все авиарейсы пришлось задержать.

Речь идет о десятках рейсов. На взлетно-посадочной полосе образовалась наледь, как следствие снизился коэффициент сцепления. Понадобилось время, чтобы техника чаще выезжала на взлетно-посадочную полосу для расчистки и обработки реагентами.

В связи с погодой пришлось вносить коррективы в график вылетов и прилетов самолетов. Всю оперативную информацию пассажиры видят на специальном табло в аэропорту Домодедовро.

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#погода #задержка #авиарейсы

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