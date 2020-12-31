Политолог Самонкин рассказал, что будет ждать Тихановскую в 2021 году

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не сможет развернуть страну в сторону Запада в наступающем 2021 году. В дальнейшем ее ждет судьба Саакашвили и других использованных и «слитых» Западом политических маргиналов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не сможет развернуть страну в сторону Запада в наступающем 2021 году. В дальнейшем ее ждет судьба Саакашвили и других использованных и «слитых» Западом политических маргиналов.

Такое мнение в комментарии информационному агентству «НьюИнформ» высказал президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин.

Эксперт уверен, что у Светланы Тихановской нет будущего в политическом пространстве, после того, как провалились возглавленные ею «белорусский майдан» и попытка государственного переворота. Тихановская не выполнила поставленную перед ней задачу, а сейчас она всего лишь имитирует бурную деятельность и создает информационный шум.

«Мы также прекрасно видим, что из себя представляет белорусская оппозиция. Главные цели достигнуты не были, это абсолютно не устраивает Запад и прибалтийских инвесторов, которые необдуманно сделали ставку на Тихановскую», — добавил Самонкин.

Саакашвили

Уже скоро, по словам политолога, Тихановской придется повторить судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого Запад также использовал в качестве марионетки.

После того, как Саакашвили развязал войну в Абхазии и Южной Осетии, ему пришлось отправиться на Украину, но он провалился и там, лишившись всех привилегий и превратившись в политического маргинала. Теперь подобная судьба ждет Светлану Тихановскую, уверен эксперт.

«В 2021 году она попытается заявить о себе, выступить публично на площадках ЕС. Там она, разумеется, поднимет тему внутриполитической ситуации в Белоруссии. Но все это ограничится пустыми лозунгами. Реального урона Александру Лукашенко она нанести никак не сможет», — считает Самонкин.

При этом он уверен, что Белоруссия не развернется лицом к Западу, а Минск не станет рвать все отношения с Москвой, так как белорусский президент твердо придерживается общенационального курса и политики суверенитета.

«В 2021 году Тихановская ничего не добьется. Повторюсь, ее ждет судьба Саакашвили и всех политических маргиналов, которых задействовал Запад, а потом «сливал» и забывал о них», — заключил эксперт.

Напомним, на прошедших 9 августа 2020 года президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская набрала порядка 10% голосов избирателей, в то время как действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. После того, как Избирком Белоруссии огласил предварительные итоги подсчета голосов, сторонники оппозиции организовали акции протеста, а сама Тихановская уехала в Литву, откуда поддерживала протестующих и призывала их к забастовкам.