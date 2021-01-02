Депутат Говорин: мы возрождаем не вытрезвители, а приюты для беспомощных

Зампред комитета Госдумы по охране здоровье Николай Говорин рассказал подробности работы будущей системы принудительного лечения алкоголиков.

В 2021 году в Россию вернутся вытрезвители и заработает система принудительного лечения алкоголиков. Грядущие перемены «Политика Сегодня» обсудила с зампредом комитета Госдумы по охране здоровье Николаем Говориным.

Водка — плохо

— Для чего нужны все эти антиалкогольные меры?

— Нами была выстроена стратегическая позиция комитета по охране здоровья: мы должны реализовывать программу, направленную на дальнейшее снижение уровня потребления алкоголя, в том числе и крепкого алкоголя.

— Почему именно крепкого?

— Мы связываем высокую смертность населения трудоспособного возраста во многом с этим фактором. На наш взгляд, около 30 процентов смертности людей старшего возраста, которое определяется как смертность от болезней системы кровообращения, на самом деле ассоциировано также с фактором употребления крепких алкогольных напитков. Тема важная и в рамках стратегии народосбережения. Мы должны об этом этом думать.

— Что конкретно вам удалось сделать?

— В первую очередь нам удалось закончить с законом «О вытрезвителях». Это по старинке мы их так не называем. На самом деле это будут специализированные организации вроде приютов, где будут оказывать помощь лицам, находящимся вследствие опьянения в беспомощном состоянии.

Серьезное опьянение угрожает жизни и безопасности граждан, пьяные беспомощные люди могут быть объектом преступных посягательств, получить обморожение или даже погибнуть. Согласно статистике, около 15 тысяч людей в год в России гибнет от переохлаждения в пьяном состоянии.

Не «вытрезвитель, а приют!

— Как именно будут реализовываться эти меры по созданию «вытрезвителей»?

— Вы знаете, что был принят закон-спутник, согласно которому именно полиция будет этим заниматься. Допустим, наряд полиции видит, что человек находится в беспомощном состоянии. Наша задача — провести обучение полицейских, которые могли бы определять, что значит «беспомощный», чтобы не хватали каждого, кто находится пусть в легком состоянии опьянения.

— Закон содержит определение «тяжелого опьянения»?

— Да. Есть четкие критерии беспомощности: человек не может самостоятельно передвигаться, он не ориентируется в окружающей обстановке, он утратил контроль над своим поведением. Человек может быть доставлен в три места.

— Какие?

— Если поведение человека сопровождается агрессией, психомоторным возбуждением, ажитацией, — пьяный доставляется в МВД, в камеру предварительного задержания, где находится какое-то время, как это происходит и сейчас.

Второй вариант — когда человек демонстрирует признаки болезни. Под видом пьяного может находиться и человек с инсультом, к примеру. Если он доставляется в специализированную организацию. Там находится дежурный фельдшер. Если он не видит оснований для медицинской помощи, ему создают условия, чтобы он мог отоспаться и отдохнуть. Это своеобразные приюты. Их функция — социальная функция.

Мы не можем сегодня эту публику людей в нетрезвом состоянии направлять всех в медицинские учреждения, поскольку здравоохранение сейчас и так колоссально напряжено.

Это разумный ход. Сегодня у нас уже работает 20 пилотных проектов. Где-то это бюджетное финансирование, где-то в рамках государственно-частного партнерства.

«Пьяные отели»

— А сами пьяные «за постой» платить не будут?

— Полагаю, будут. Это будет порядка тысячи-полутора тысяч рублей. Но здесь нам необходимо отработать этот механизм: вероятно, должны быть предусмотрены штрафы за то, что человек находился в нетрезвом состоянии на улице, а из штрафа необходимая сумма будет оплачена организации-«приюту».

По существу, проект этого документа готов, будет прописан на федеральном уровне порядок оказания такой помощи. Предполагается подписание совместного документа МВД, Минздрава и Минтруда, чтобы мы в рамках страны подходили единым образом к решению этого вопроса.

Лечиться — принудительно!

— Это возвращение, реинкарнация системы лечебно-трудовых профилакториев?

— Как нет возвращения вытрезвителей, так и нет возвращения ЛТП.

И вытрезвители, и ЛТП находились в системе МВД. Люди, которые отказывались от добровольного лечения могли помещаться в ЛТП по решению судов туда.

Сейчас же мы выстроили такую конструкцию: если страдает алкогольной зависимостью и его поведение асоциально, то есть он склонен к совершению административных нарушений), суд направляет этого человека на медицинское обследование с целью определения у него алкогольной зависимости.

Если этот человек на самом деле страдает алкогольной зависимостью и его поведенческие расстройства во многом ассоциированы и связаны с пьянством, то судья выносит ему наказание (штраф или общественные работы) и к тому же обязывает его пройти лечение в наркологическом учреждении и реабилитацию.

— Как будет происходить правоприменение этого закона?

— Такой закон сейчас у нас уже успешно работает по отношению к наркоманам. Человек может быть осужден условно за потребление наркотических препаратов, но при этом будет проходить недобровольное обязательное лечение по решению суда. Мы такую же формулу сейчас необходимым распространить и на асоциальный контингент алкоголиков. Количество преступлений, которое совершают лица, страдающие алкоголизмом, увеличилось за последние три года на тридцать процентов.