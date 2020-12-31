Оговорка по Байдену. В США назвали имя нового президента

Демократ Джо Байден порадовал недоброжелателей очередной оговоркой, на этот раз государственного масштаба.

Избранный, но пока не вступивший в должность президент США Джозеф Байден вновь напомнил соотечественникам о своем преклонном возрасте очередной оговоркой. Выступая в родном городе Уилмингтон, штат Делавэр, кандидат от Демократической партии хвалил американскую вакцину от коронавируса, как вдруг озвучил новую должность своего вице-президента Камалы Харрис.

«Я надеюсь, что президент [Дональд Трамп] ясно и недвусмысленно призовет всех американцев принять вакцину, как только она будет доступна. <…> Я сделал себе прививку публично, чтобы пробудить в общественности доверие к вакцине. Избранный президент Харрис сделала ее сегодня по той же причине», — объявил Байден.

Если верить словам Байдена, то после выборов в США 3 ноября 2020 года избранным президентом страны стал вовсе не он, а Камала Харрис, которая до этого момента была вице-президентом. Британский таблоид The Sun сообщает, что пользователи Twitter оценили «оговорку по Фрейду»: многие считают, что из-за своего возраста (78 лет) Байден не сможет управлять Соединенными Штатами, поэтому все решения за него будет принимать его заместитель Харрис.

«Пока что эти проявления его [Джо Байдена] старческого маразма и последствия микроинсультов смешны и малозаметны, но когда он, по той же маразматической оплошности, даст команду нанести ядерный удар по Китаю, то вся планета будет горевать», — написала пользователь Svetlana.

So far, these manifestations of his senile marasmus and the consequences of micro-strokes are ridiculous and pathetic, but when, by the same marasmic gaffe, he gives the command to launch nuclear missiles at China, then the whole planet will grieve. ???? — Svetlana (@Svetlana1svetla) December 30, 2020

Некоторые пользователи предположили, что фраза Байдена про «избранного президента Харрис» и вовсе не является оговоркой. В копилке пожилого демократа полно речевых каламбуров: еще в 2012 году он перепутал своего начальника Барака Обаму с Биллом Клинтоном, который покинул пост президента еще в 2001 году. Также будущий американский лидер в ходе ралли умудрился спутать сестру и жену, а также несколько раз засыпал во время интервью и официальных приемов.

Даже в такой невинной оговорке про Камалу Харрис есть доля правды, объяснила научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко. Ведь тенденция на эффективных вице-президентов пошла именно с Джо Байдена и его работы в администрации президента Обамы. До этого должность заместителя была, скорее, декоративной. В руках такого активного демократа, как Харрис, полномочия вице-президента могут расшириться еще больше.

«Даже когда очень яркие политики в США становились вице-президентами, они все равно стояли на номинальной должности, открывали заводы и занимались подобным представительством. С администрации Барака Обамы начались существенные изменения, и сейчас роль вице-президента для Байдена является куда более серьезной, чем для многих политиков. Он не считает Камалу Харрис избранным президентом, но он готов предоставить ей большую роль в Белом доме. Она – важная часть его команды», — заявила американист.

Похожу оговорку в сентябре 2020 года совершила сама Камала Харрис. Говоря в владельцами малого бизнеса штата Аризона она отметила важность понимающего лидера на посту президента США и рассказала про «администрацию Харрис»:

«Администрация Харрис вместе с Джо Байденом в качестве президента США, — начала говорить помощница Байдена, но тут же исправилась. — То есть Администрация Байдена — Харрис предоставит доступ к 100 миллиардам долларов в виде займов под низкие проценты».

Справка ПС

Камала Харрис — первая темнокожая женщина в американской истории, которая стала вице-президентом США. Многие эксперты полагают, что в эпоху толерантности и равноправия команда Байдена разыграла карту «женщины в правительстве», чтобы заслужить одобрение избирателей. Помимо этого демократы одобрили кандидатуру Харрис на фоне протестного движения Black Lives Matter, активисты которого требуют «равноправия» для цветного населения США. Джо Байден не раз вставал на защиту мародеров из BLM, которые больше полугода устраивали беспорядки на американских улицах.