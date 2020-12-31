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12:59   31 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

Украинцы просят Зеленского обеспечить их российской вакциной «Спутник V»

Украинцы просят Зеленского обеспечить их российской вакциной «Спутник V»

Президента Украины Владимира Зеленского призвали обеспечить граждан страны российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и обеспечить всем желающим возможность привиться. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте главы государства.

Автором обращения стал 65-летний руководитель международной ассоциации «SOS-Чернобыль» Николай Исаев. В 2002 году он баллотировался на должность мэра Киева.

В тексте петиции говорится, что «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года, как эффективную (95%) и единственную в мире вакцину от коронавируса. Препарат формирует устойчивый иммунитет до двух лет. Также подчеркивается, что на приобретение вакцины подали заявки в 27 странах по всему миру.

Украинцы просят Зеленского обеспечить их российской вакциной «Спутник V»

Инициатор петиции просит Зеленского обеспечить проверку, заявку и закупку нужного количества доз «Спутника V», чтобы защитить украинских граждан от инфекции, а также улучшить социально-экономическую ситуацию в стране.

По утверждению Исаева, прививку всем желающим гражданам необходимо провести бесплатно за счет государственного бюджета и благотворительности.

На данный момент петиция набрала 16 голосов из 25 тысяч, которые необходимы для рассмотрения документа президентом. До окончания голосования — 90 дней.

Украинцы просят Зеленского обеспечить их российской вакциной «Спутник V»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием против Киева. По его словам, существует несколько способов получить препарат: через систему COVAX, через прямую договоренность с отдельными производителями или через обращение к странам, которые зарезервировали препарат с большим запасом.

«Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины», — сказал Кулеба.

Несмотря на то, что Россия выразила готовность поставлять «Спутник V» на Украину, Киев от получения вакцины отказался.

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