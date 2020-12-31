Украинцы просят Зеленского обеспечить их российской вакциной «Спутник V»

На сайте украинского лидера появились петиция с требованием привить российским препаратом всех желающих граждан страны.

Президента Украины Владимира Зеленского призвали обеспечить граждан страны российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и обеспечить всем желающим возможность привиться. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте главы государства.

Автором обращения стал 65-летний руководитель международной ассоциации «SOS-Чернобыль» Николай Исаев. В 2002 году он баллотировался на должность мэра Киева.

В тексте петиции говорится, что «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года, как эффективную (95%) и единственную в мире вакцину от коронавируса. Препарат формирует устойчивый иммунитет до двух лет. Также подчеркивается, что на приобретение вакцины подали заявки в 27 странах по всему миру.

Инициатор петиции просит Зеленского обеспечить проверку, заявку и закупку нужного количества доз «Спутника V», чтобы защитить украинских граждан от инфекции, а также улучшить социально-экономическую ситуацию в стране.

По утверждению Исаева, прививку всем желающим гражданам необходимо провести бесплатно за счет государственного бюджета и благотворительности.

На данный момент петиция набрала 16 голосов из 25 тысяч, которые необходимы для рассмотрения документа президентом. До окончания голосования — 90 дней.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием против Киева. По его словам, существует несколько способов получить препарат: через систему COVAX, через прямую договоренность с отдельными производителями или через обращение к странам, которые зарезервировали препарат с большим запасом.

«Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она — гибридное оружие России против Украины», — сказал Кулеба.

Несмотря на то, что Россия выразила готовность поставлять «Спутник V» на Украину, Киев от получения вакцины отказался.