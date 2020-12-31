Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:40   31 Декабря 2020
Общество

Легендарного кутюрье Кардена похоронят на парижском кладбище Монмартр

Легендарного кутюрье Кардена похоронят на парижском кладбище Монмартр

Французский модельер скончался от последствий коронавируса. Ему было 98 лет.

Пьера Кардена похоронят на парижском кладбище Монмартр. О трагедии сообщила семья кутюрье. Карден скончался в одной из больниц, в пригороде Парижа, на 99-м году жизни.

Свой путь к миру моды всемирно известный кутюрье начинал как театральный художник. Он создавал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище". С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора. Через три года основал собственный дом моды.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#кутюрье #мода #Карден

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров