12:40 31 Декабря 2020Общество
Легендарного кутюрье Кардена похоронят на парижском кладбище Монмартр
Французский модельер скончался от последствий коронавируса. Ему было 98 лет.
Французский модельер скончался от последствий коронавируса. Ему было 98 лет.
Пьера Кардена похоронят на парижском кладбище Монмартр. О трагедии сообщила семья кутюрье. Карден скончался в одной из больниц, в пригороде Парижа, на 99-м году жизни.
Свой путь к миру моды всемирно известный кутюрье начинал как театральный художник. Он создавал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище". С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора. Через три года основал собственный дом моды.