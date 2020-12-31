Геннадию Зюганову указали на недопустимые выходки его протеже в Совхозе им. Ленина

Павел Грудинин открыто спекулирует доверием лидера коммунистов и его фамилией.

Павел Грудинин открыто спекулирует доверием лидера коммунистов и его фамилией. Прикрывается компартией, поливая уважаемых людей смесью из отборной лжи, передергиваний и собственных фантазий. Творит беззакония и махинации, а когда они оказываются в поле зрения блогеров, СМИ и общественников — начинает судорожно оправдываться, придумывая то мифических рейдеров, то политические репрессии.

Об этом, а также о скандальной ситуации с бессовестным «отжимом» Дворца культуры в поселке Совхоз им. Ленина подмосковные депутаты написали в письме Геннадию Зюганову.

Редакция «Политики Сегодня» публикует сканы обращения, под которым подписался 21 депутат Совета депутатов Ленинского городского округа. Обращает на себя внимание самая первая подпись: одним из инициаторов обращения, по информации информированного источника, стал Артем Грудинин, сопредседатель общественного движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!», победивший на выборах в конце декабря.

Грудинин-младший одержал победу в избирательной гонке, невзирая на жесточайший прессинг, вал лжи и провокаций, которые были инспирированы его отцом. Ранее коммерсант также всячески преследовал своего сына: пытался рейдерским образом отобрать его бизнес и чинил препятствия активистам движения, попутно вымещая свою злобу и на остальных жителях поселка.

Именно так обстояло дело с местным Дворцом культуры, история которого и описана в письме. Чтобы отдать здание в руки подельников-коммерсантов, Павел Грудинин сперва намеренно тянул время, а позже объявил, что не намерен перезаключать договор аренды с муниципалитетом, под эгидой которого в ДК работают бесплатные секции и кружки.

Когда же жители вышли протестовать против беспредела на улицы, «красный барин» сперва дал распоряжение охранникам и подневольным работникам совхоза блокировать здание, а позже — отключил в нем электричество. Даже несмотря на решение суда, который встал на сторону муниципалитета, электроэнергии в здании по-прежнему нет: стараниями Грудинина-старшего работа Дворца культуры парализована.

Скандал с Дворцом культуры за уходящий год стал последним в длинной череде афер и махинаций, в которых оказался замешан Павел Грудинин. Как показали многочисленные расследования журналистов, вся деятельность «красного барина» была направлена на незаконное извлечение прибыли из ЗАО «Совхоз им. Ленина» и одноименного поселка, опутанного сетью подконтрольных олигарху фирм-прокладок.

Организация незаконного переизбрания на посту директора, попытка обанкротить сельхозпредприятие через продажу необеспеченных векселей на миллиард рублей, непрекращающийся прессинг работников ЗАО и жителей поселка от мала до велика, обман семьи топ-менеджера ВТБ, — список скандалов можно продолжать до бесконечности.

При этом от обязанностей муниципального депутата Павел Грудинин наглым образом увиливает: не появляется в своем округе, не ведет работу с населением, частенько игнорирует заседания Совета депутатов и не утруждает себя соблюдением принятых в цивилизованном общества морально-этических правил и норм.