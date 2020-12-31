Минюст США добивается конфискации недвижимости Коломойского

Министерство юстиции США намерено конфисковать еще один объект, который связан с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.

Министерство юстиции США намерено конфисковать еще один объект, который связан с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.

Предполагается, что в недвижимость вложили деньги, которые вывели из крупнейшего украинского "Приватбанка", отмечено в пресс-релизе ведомства. Летом Министерство юстиции США уже требовало конфисковать два офисных здания в Далласе и Луисвилле.

Теперь к ним присоединили здание в Кливленде (Огайо). Стоимость трех зданий оценивается в 60 миллионов. Власти Украины национализировали в 2016 году крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был украинский олигарх Игорь Коломойский, а совладельцем — Геннадий Боголюбов.