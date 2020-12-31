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12:09   31 Декабря 2020
Политика

Богданов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послом Египта

Богданов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с послом Египта

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки и замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с египетским послом Ихабом Насром.

Сообщение о встрече дипломатов в Москве появилось на официальном сайте МИД РФ.

Богданов обменялся с послом мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проблематику кризиса в Ливии. Москва и Каир отметили приверженность к дипломатическому урегулированию обстановки в Ливии, намерение и дальше развивать координацию в рамках содействия разрешению палестино-израильского вопроса. Дипломаты также подняли на обсуждение вопрос дальнейшего сотрудничества России и Египта в торговой и экономической сферах, а также в области гуманитарного сотрудничества.

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