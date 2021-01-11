Фото Камалы Харрис для Vogue вызвало расистский скандал

Первая чернокожая женщина, избранная вице-президентом, стала звездой обложки, но пользователи остались недовольны освещением на фотографиях.

Вице-президент США Камала Харрис вызвала горячие споры в Twitter, снявшись для обложки американской версии февральского выпуска Vogue, сообщает The Guardian. Пользователи посчитали, что выбранные снимки неудачные и оскорбляют будущего вице-президента.

« Я сфотографирую вице-президента Камалу Харрис бесплатно на свой Samsung и я на 100% уверен, что получится лучше, чем эта обложка Vogue », — написал корреспондент The New York Times Ваджахат Али.

What a mess up. Anna Wintour must really not have Black friends and colleagues. https://t.co/8oCpEPkltU — Wajahat Ali (@WajahatAli) January 10, 2021

Также некоторые пользователи возмутились, что кожа вице-президента получилась слишком светлой на фото из-за «неправильного освещения», связав итоговый результат с проявлением расизма.

« Почему вы так осветлили Камалу? Она хотела, чтобы на обложке была ее фотография в синем костюме », — написала Dominique Brown в Twitter.

Близкие к Харрис источники сообщили, что для обложки было согласовано фото политика в более официальном образе. Однако команде Vogue понравились неформальные фотографии, которые отражают настоящую Харрис.

«Это, по нашему мнению, является одной из отличительных черт администрации Байдена и Харрис», — прокомментировал представитель Vogue.

В прошлом году главный редактор Vogue Анна Винтур извинилась перед сотрудниками в письме за «ошибки» в публикациях фото и статей модного журнала, которые слишком грубы к меньшинствам, а также попросила прощения за то, что не нашла рабочие места для угнетенных социальных групп.