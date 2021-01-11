Фото Камалы Харрис для Vogue вызвало расистский скандал
Вице-президент США Камала Харрис вызвала горячие споры в Twitter, снявшись для обложки американской версии февральского выпуска Vogue, сообщает The Guardian. Пользователи посчитали, что выбранные снимки неудачные и оскорбляют будущего вице-президента.
«Я сфотографирую вице-президента Камалу Харрис бесплатно на свой Samsung и я на 100% уверен, что получится лучше, чем эта обложка Vogue», — написал корреспондент The New York Times Ваджахат Али.
What a mess up. Anna Wintour must really not have Black friends and colleagues. https://t.co/8oCpEPkltU— Wajahat Ali (@WajahatAli) January 10, 2021
Также некоторые пользователи возмутились, что кожа вице-президента получилась слишком светлой на фото из-за «неправильного освещения», связав итоговый результат с проявлением расизма.
«Почему вы так осветлили Камалу? Она хотела, чтобы на обложке была ее фотография в синем костюме», — написала Dominique Brown в Twitter.
Близкие к Харрис источники сообщили, что для обложки было согласовано фото политика в более официальном образе. Однако команде Vogue понравились неформальные фотографии, которые отражают настоящую Харрис.
«Это, по нашему мнению, является одной из отличительных черт администрации Байдена и Харрис», — прокомментировал представитель Vogue.
В прошлом году главный редактор Vogue Анна Винтур извинилась перед сотрудниками в письме за «ошибки» в публикациях фото и статей модного журнала, которые слишком грубы к меньшинствам, а также попросила прощения за то, что не нашла рабочие места для угнетенных социальных групп.
«Vogue не нашел достаточно способов поднять или освободить место для черных редакторов, писателей, фотографов, дизайнеров и других авторов», — написала Винтур.