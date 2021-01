Фото Камалы Харрис для Vogue вызвало расистский скандал

Первая чернокожая женщина, избранная вице-президентом, стала звездой обложки, но пользователи остались недовольны освещением на фотографиях.

Вице-президент США Камала Харрис вызвала горячие споры в Twitter, снявшись для обложки американской версии февральского выпуска Vogue, сообщает The Guardian. Пользователи посчитали, что выбранные снимки неудачные и оскорбляют будущего вице-президента.

What a mess up. Anna Wintour must really not have Black friends and colleagues. https://t.co/8oCpEPkltU