Адвокат обвиняемого экс-схимонаха Сергия обжаловал арест

Николая Романова обвиняют по трем статьям УК РФ. Защита просит суд назначить ему другое наказание.

Николая Романова обвиняют по трем статьям УК РФ. Защита просит суд назначить ему другое наказание.

Адвокат подозреваемого Иван Миронов подал апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы об аресте Романова. По словам юриста, ее рассмотрит Мосгорсуд, но дата заседания пока не назначена.

Столичный суд заключил бывшего схимонаха под стражу до 28 февраля 2021 года. Его обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, самоуправстве и склонении к самоубийству. Защита просит назначить Романову не связанную с арестом меру пресечения.

Весной Николай Романов в проповедях отрицал пандемию коронавируса, называя вынужденное закрытие храмов "происками дьявола". Он утверждал, что лишь молитва якобы может "спасти человека".