Джигурда рассказал об удрученном состоянии Ефремова в колонии

Эпатажный актер Никита Джигурда рассказал о депрессивном состоянии заслуженного артиста Михаила Ефремова в колонии в Белгородской области.

Эпатажный актер Никита Джигурда рассказал о депрессивном состоянии заслуженного артиста Михаила Ефремова в колонии в Белгородской области.

Джигурда со ссылкой на свои источники заявил, что актер находится в шоке и мало с кем общается. Адвокаты сперва обещали Ефремову условный срок, а потом пребывание в Москве на весь период заключения, добавил актер.

"Все оказалось ложью. Поэтому Ефремов пребывает в удрученном состоянии. В отряде около 100 человек, условия спартанские — барак. Его не обижают, не заставляют работать, относятся уважительно", — сказал Никита Борисович в беседе с изданием Kp.ru.

Как добавил Джигурда, он попросил, чтобы Ефремова оберегали, поскольку "он, к сожалению, в этой ситуации оказался не воин". При этом, по словам актера, именитого артиста не заставляют работать, в этом Ефремову помог блат.

В начале лета этого года Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Артиста осудили на семь с половиной лет. Он отбывает наказание в белгородской колонии.