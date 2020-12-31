Цеков назвал угрозы Киева в адрес Крыма "заказом из США"

Угрозы Украины в адрес российского полуострова Крым являются заказом, поступающим из США. Об этом заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

Угрозы Украины в адрес российского полуострова Крым являются заказом, поступающим из США. Об этом заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сказал, что Киев сделает тему Крыма "адской" для России. Сенатор в беседе с "Пятым каналом" ответил на заявление украинского министра.

По словам Цекова, у Украины не получится сделать "адской" жизнь для РФ. Сенатор объяснил, что "заклинания" Киева адресованы не особо адекватной части украинского народа. Власти Украины находятся на услужении у националистов, поэтому позволяют себе делать такие заявления. Сенатор считает, что соответствующими высказываниями Кулеба выполняет "заказы из США."