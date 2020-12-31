Помощь Москвы властям ЦАР увеличит влияние России в Африке

Помощь России в обеспечении безопасности избирательного процесса в ЦАР укрепит сотрудничество Москвы с другими африканскими странами. Об этом заявил африканист Андрей Есипов.

Помощь России в обеспечении безопасности избирательного процесса в ЦАР укрепит сотрудничество Москвы с другими африканскими странами. Об этом заявил африканист Андрей Есипов.

"Соседние с ЦАР государства видят, что законное правительство республики обратилось за помощью к другой стране, в данном случае к России. И они все будут смотреть, как повела себя Российская Федерация", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что Россия оказала поддержку ЦАР по просьбе легитимных властей ЦАР. Подобный подход является принципиальным для РФ, так как Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран, передает Федеральное агентство новостей.

"Наша страна никогда не посылает никаких специалистов, пока нет запроса от легитимных властей. Есть законное, международно признанное правительство суверенной страны, которое вправе обратиться за любой помощью, если это необходимо", — добавил Есипов.

Напомним, незадолго до президентских выборов в ЦАР активизировались вооруженные группировки. Власти республики обратились за помощью к России, после чего туда были направлены 300 инструкторов для обучения военнослужащих армии ЦАР (FACA).