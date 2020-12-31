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11:26   31 Декабря 2020
Происшествия

Начальник полиции аэропорта Нальчика добывал информацию с помощью наркотиков

Начальник полиции аэропорта Нальчика добывал информацию с помощью наркотиков

Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении экс-главы полиции аэропорта Нальчика. Он подозревается в превышении полномочий и распространении наркотиков.

Фигурант и его заместитель попали в "разработку". В отношении них началась проверка, в основу которой легли показания свидетелей, пишет kp.ru. Выяснилось, что стражи порядка в своей деятельности активно прибегали к помощи информаторов.

По версии правоохранителей, офицеры расплачивались наркотиками за предоставленные ценные сведения. В частности, в рамках одного из эпизодов силовики "поощрили" информатора 61 гр марихуаны. Со службы сотрудники полиции были уволены, сейчас они находятся под стражей.

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#аэропорт #полиция #наркотики

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