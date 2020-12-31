Бензин класса АИ-92 скоро уйдет с российских АЗС

Бензин АИ-92, ставший популярным в России благодаря своей низкой цене, исчезнет с АЗС из-за непригодности для современных автомобилей, объяснил технический эксперт Юрий Антипов.

Бензин АИ-92, ставший популярным в России благодаря своей низкой цене, исчезнет с АЗС из-за непригодности для современных автомобилей, объяснил технический эксперт Юрий Антипов.

Проблема дешевого топлива заключается в малой устойчивости к детонации, при которой возникает ударная волна, разрушающая двигатель. Для того, чтобы обезопасить мотор от износа, необходимо заправлять его высокооктановым бензином — АИ-95 или АИ-98. Топливо с высоким октановым числом применяется в современных авто с высокой степенью сжатия бензина в двигателе и турбонаддувом.

"В моторе какого-нибудь старенького "Жигули" степень сжатия невысокая, и детонации при 92-м бензине практически нет", — напомнил Антипов в беседе с NewInform.

Со временем настолько старые модели уйдут в прошлое — вместе с низкооктановым топливом, добавил эксперт. Например, АИ-80 уже почти не встретишь на заправках, хотя еще недавно он был крайне популярен.