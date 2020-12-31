Эксперт предрек «прорывной» год для Роскосмоса после слов Рогозина

Российскую космическую отрасль ждут открытия в далеком космосе и на Луне.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил россиян с наступающими праздниками и раскрыл планы корпорации на грядущий год. По словам генерального директора, российские космонавты приступят к изучению единственного спутника Земли – Луны, а также отправятся покорять дальний космос.

Помимо этого, отечественная космическая отрасль в 2021 году продолжит подготовку к переходу на новую ракетно-космическую технику. Ракета «Ангара А-5», которая, как выяснилось 14 декабря, «летает, черт возьми», вновь отправится в небо. Рогозин обратил внимание, что изучение космоса является «жизненной необходимостью» для человечества.

«В канун Нового 2021 года хочу пожелать вам и близким вам людям здоровья и оптимизма! Наша планета, являясь частью семьи Солнечной системы, окружена мировым космическим океаном. Изучение его — это не просто удовлетворение любопытства человечества, но и жизненная необходимость», — написал глава Роскосмоса в Twitter.

необходимость. В 2021 году @roscosmos приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара. Всё будет хорошо. С Новым годом, друзья! pic.twitter.com/z3uynlRo74 — РОГОЗИН (@Rogozin) December 31, 2020

Следующий год для Роскосмоса будет прорывным, уверен общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов. И речь идет, прежде всего, об «Ангаре-А5» — первой тяжелой ракете, которую разработали в России после распада СССР. Благодаря ее успешному запуску несколько недель назад можно с уверенностью говорить о том, что до дальних уголков вселенной российским космонавтом «рукой подать».

«В наступающем году я полон надежд на то, что "Ангара" станет нашим основным транспортным средством для запусков тяжелых космических аппаратов. Мы [Россия] пока полностью не отказываемся от тяжелых ракетоносителей "Союз", но переход на "Ангару" должен быть осуществлен со временем. Это позволит запускать более тяжелые космические аппараты и перейти на более чистое топливо», — объяснил эксперт.

Ракета «Ангара» летает на экологически безопасном топливе, главными компонентами которого являются кислород и керосин. Это позволяет снизить экологический вред от запусков носителя. Ракеты «Союз» заправляли реактивным керосином Т-1 – не самым токсичным топливом на свете, однако крайне взрывоопасным. Если при его использовании произойдет несчастный случай или ракета не сможет взлететь, это может привести к взрыву.

«Помимо этого мы работаем над принципиально новыми космическими аппаратами. Это пилотируемый корабль "Орел" и его более легкий вариант "Орленок". По сравнению с другими пилотируемыми аппаратами – это большой шаг вперед. "Орел" как раз рассчитан для полетов на Луну, причем до четырех раз туда и обратно, а "Орленок" для орбитальных работ на космических станциях и так далее. В целом, я вижу очень хорошие перспективы для развития нашей отрасли», — добавил Цуканов.

Пилотируемый аппарат «Орел» рассчитан на продолжительные полеты, но чтобы бороздить дальние просторы космоса, нужен тяжелый межпланетный корабль. «Собирать» его нужно прямо в космическом пространстве, а это значит, что для такой стройки понадобится тяжелый ракетоноситель, способный перевозить большие объемы грузов. Работа над «Ангарой» в этой части поможет сдвинуть процесс с мертвой точки, подытожил специалист.

Справка ПС

Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» впервые взлетела с космодрома «Плесецк» 23 декабря 2014 года. Вес ракеты составляет 773 тонны, а масса выводимой на низкую орбиту нагрузки достигает 24 тонн. После успешного запуска 14 декабря 2020 года Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter: «Она летает, черт возьми!!!».

До конца 2021 года «Роскосмос» планирует совершить еще пять запусков «Ангары».