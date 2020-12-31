В России выявили 27 747 новых случаев коронавируса

Российские медики за последние сутки зарегистрировали еще 27 747 больных COVID-19 в 85 регионах. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперативный штаб.

Российские медики за последние сутки зарегистрировали еще 27 747 больных COVID-19 в 85 регионах. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперативный штаб.

Уточняется, что 4164 человека (15,0%) не имеют клинических проявлений болезни. Наименьший показатель суточного прироста отмечен в Республике Тыве (0,2%) и Еврейской автономной области (0,4%).

Выписано в связи с выздоровлением за сутки 28 922 человека. Больше всего в Москве (6076) и Санкт-Петербурге (3573). Подтверждено 593 летальных случая.

Общее число зараженных в РФ 31 декабря достигло 3 159 297. Справиться с инфекцией в стране смогли 2 554 340 человек, 57 019 пациентов скончались.

Бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила, что Россия сможет вернуться к прежней жизни после того, как 50% граждан пройдут вакцинацию от коронавируса.